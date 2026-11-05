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Dünya
AA 05.11.2026 04:46

Katil İsrail'in Gazze'de bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de bir çadıra düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ez-Zuveyde beldesinde sivillerin kaldığı bir çadırı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 1 Filistinlinin cenazesi ile yaralanan 1 kişinin hastaneye getirildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin Abid Velid Matar adlı bir genç olduğunu bildirdi.

Resmi verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 618’e, yaralı sayısı 175 bin 920’ye yükseldi.

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