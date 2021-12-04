Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti iddiasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüphelinin iş yeri ve araçlarında 1 uzun namlulu silah, 1 av tüfeği, 4 tabanca, 9 şarjör ve 211 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Polis Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Mardin'de trafo patladı, mahalle saatlerce elektriksiz kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz