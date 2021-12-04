Milli günlerdeki kortejlerde, devriyelerde, koronavirüs denetimlerinde ve toplumsal olaylara müdahalede atlı polis birlikleri görev alıyor.

Atların boyu avantaj sağlıyor

Atın gövde boyu sayesinde polis, saldırgan grupları rahatlıkla dağıtabiliyor. Görüş alanının geniş olmasıyla da şüpheliler kolayca tespit edebiliyor.

Atlı polisler aynı zamanda Binicilik Federasyonu'nun yarışmalarında da boy gösteriyor.

Atlı Polis Grup Amiri Mahmut Kılınç, eğitimlerle ilgili şunları söyledi:

“7 ilimizde atlı polis merkezleri var. Diğer illerimizin at ve binici eğitimleri bu merkezde yapılıyor. Arkadaşlarımız burada eğitim aldıktan sonra illerinde görevlerini yapabiliyorlar. Eğitim sonucunda atımız verilen hareketleri daha kolay yapacak ve kendini koruyabilecektir. Kazanmış olduğu davranış düzenini binicisinin yeteneğine bırakacak ve komutlara uyacaktır.”

Atlar 6 ay, binici polisler 4 ay eğitim alıyor

Eğitim süreçleri ise uzun ve zorlu geçiyor.

Polislerle birlikte görev alan atların eğitimi 6 ay, binici polislerinki ise 4 ay sürüyor. Buradaki atlar özellikle sese, dumana, ateşe, patlamaya karşı tepki vermemeyi öğreniyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Mikail Sevinç, Yavuz Selim Atabay