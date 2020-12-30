Yılbaşı öncesi piyasaya sürülecek sahte içkiler operasyonla ele geçirildi. İstanbul'da polis, sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese baskın yaptı. 851 şişe satışa hazır, 510 litre de şişelenmeye hazır sahte içki bulundu. 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti son bir haftalık bilançoyu da açıkladı. Önceki operasyonlarda 665 şişe satışa hazır, bin 9 litre de şişelenecek sahte içki ele geçirildiği duyuruldu.

Adana

Adana'da ise polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda, 260 litre sahte içki, bin 5 litre etil alkol, 11 bin sahte etiket ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli

Kocaeli'nde de 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Sahte içki şişeleri üzerine bırakılan "Bunlar zehirli dikkat" notu dikkat çekti.

Edirne

Edirne, Kırklareli ve Yozgat'ta da operasyonlar vardı. 815 litre sahte içki, 2 bin 200 litre alkol ham maddesi ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 150 litre, Burdur'da ise 132 şişe sahte içki tespit edildi.

Operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

Gaziantep

Gaziantep, Kütahya, Tokat, Kırşehir, Amasya ve Muğla'da da operasyonda ele geçirilen sahte içkilerle birlikte 18 kişi gözaltına alındı.