Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da narkotik operasyonuna mahalleliden alkışlı destek
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Polisleri alkışladılar
Çevredeki vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden gözaltına alınan şüphelileri götüren narkotik polislerine alkışlarla destekte bulundu.
Polisler de araçların sirenlerini çalarak vatandaşlara karşılık verdi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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