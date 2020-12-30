İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 410 gram metamfetamin, 365 gram sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Polisleri alkışladılar

Çevredeki vatandaşların bazıları evlerinin balkon ve pencerelerinden gözaltına alınan şüphelileri götüren narkotik polislerine alkışlarla destekte bulundu.

Polisler de araçların sirenlerini çalarak vatandaşlara karşılık verdi.

