Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, iki ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada 7 cep telefonu, 9 sim kart, 3 banka hesap kartı, 2 tablet, 2 bilgisayar, 2 iddia kuponu ve banka dekontu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken toplam 104 bin 750 lira para cezası verildi.
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