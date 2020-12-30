Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Söğüt ilçesinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şahsın evine savcılık izniyle yapılan baskında, satışa hazırlanmış şişeler içinde 150 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve dolumu yapılacak boş şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.