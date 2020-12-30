Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynatan 7 kişi gözaltına alındı. 104 bin 750 TL idari para cezası uygulanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ve merkez Toroslar ilçelerinde internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şahıslara ait 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 9 sim kart, 3 banka kartı, bir banka dekontu, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 bahis kuponu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişiye toplam 104 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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