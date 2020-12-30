Biri hurdacıdan, diğeri tünel inşaatından çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 30 santimetre uzunluğa sahip mızrak uçlarını inceledi.

Eserlerin, geç kalkolitik sonu ve ilk tunç çağı başına ait olduğu öğrenildi. Trabzon'un tarihine ışık tutacak mızrak uçlarının statü göstergesi olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

"Trabzon kentinin tarihi 5 bin yıl daha erkene çekilmiş oldu"

Konuyla ilgili konuşan KTÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül, "Trabzon'un tarihini artık milattan önce 4'üncü bin yılın sonu yada daha rahat bir şekilde 3'üncü bin yılın başına kadar geri çekebiliriz. Trabzon kentinin tarihi 5 bin yıl daha erkene çekilmiş oldu." dedi.

"Trabzon tarihi yeniden yazılıyor"

Trabzon Doğal ve Tarhi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Trabzon tarihi yeniden yazılıyor ve bundan sonra başka buluntularla birlikte inşallah daha da öteye Trabzon tarihini taşıma şansımız olacak. Çok sevindirici bir konu Trabzon için." değerlendirmesini yaptı.

Mızrak uçları, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Özel İpekyolu Müzesinde sergileniyor.

"Burası şehrin hafızası"

Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Burası şehrin bir hafızası. Yaklaşık 600-700 civarında eserimiz var bu müzede. Şehirde yaşayanların ellerinde olan eserleri müzemize bağışlamak suretiyle bu müzeyi aktif hale getirdik." diye konuştu.

Uzmanlar, Trabzon'da yüzey araştırması tamamlanan bölgelerde, kapsamlı arkeolojik kazıların başlatılması gerektiğini vurguladı.

