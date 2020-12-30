İzmir Bornova'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezinde farklı kurumlara bağlı yaklaşık 400 personel, telefonla kendilerine ulaşan yardım çağrılarına anında müdahale ediyor.

Bu yıl COVID-19 salgını ve deprem nedeniyle çağrı merkezi çalışanların üstün bir performans sergiledi. Yıl başından 28 Aralık'a kadar olan süreçte 5 milyon 372 bin 331 çağrı yanıtlandı.

Çağrı merkezi çalışanlarını en çok zorlayan asılsız ihbarlar oluyor.

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, gelen her telefonu bir canın kurtarılacağı farkındalığıyla açan merkez çalışanlarını en çok üzenin asılsız ihbarlar, hakaret ve küfür içeren konuşmalar olduğunu söyledi.

Öyle ki, İzmir'de 2020 yılında 112 Çağrı Merkezine gelen aramaların yüzde 74'ünü asılsız ihbarlar ve hattı gereksiz meşgul eden çağrılar oluşturdu.

Bu çağrılar arasında yemek siparişi verenler, telefon numarası ve plaka kodu soranlar, psikolojik sorunlarını dile getirenler ve çocuklar var.

Adli işlem başlatılıyor

Asılsız ihbarlarla hakaret ve küfür içeren aramalar hakkında adli işlem başlatılıyor. Bu kapsamda bu yıl 17 kişiye cezai işlem uygulandı. Devlet büyüklerine hakaret eden 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Günlük çağrı 35 bine ulaşıyor

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi günlük ortalama 20 bin çağrıya yanıt veriyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler bu ortalama 35 bine kadar yükseliyor.

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, "Biz burada dakikalar içinde yaşamları kurtarıyoruz ya da olaylara müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Merkezi telefonunun ne kadar önemli olduğunu eğitim vererek anlatmamız lazım. Gelen her 100 çağrının 74'ü asılsız çağrı niteliğinde. Bunların içinde hakaret içeren çağrılar, yanlış ihbarlar da yer alıyor. Bazen aileler çocuklara telefonlarını veriyor. Onlar da eğlence olsun diye bizi arıyor. Onun dışında, bizi aramayı alışkanlık edinen kişiler de var." dedi.

Hattı gereksiz kullananlar tespit ediliyor. Bu kişilere önce Kabahatler Kanunu'na göre 338 lira para cezası veriliyor. Tekrarlamaları durumunda bu ceza 2 katına çıkıyor. Bir daha yapmaları durumunda ise haklarında suç duyurusunda bulunuluyor.

"'Benim de durumun acil, konuşmaya ihtiyacım var' diyorlar"

Merkezde 4 yıldır çağrı karşılayıcı olarak görev yapan Cennet Arslan, bazen çok farklı olaylarla karşılaştıklarını anlattı:

"Bazı kişiler var, sürekli arıyor. Hiçbir acil durumu yokken konuşmak istiyorlar. Aradıkları numaranın Acil Çağrı Merkezi olduğunu hatırlatmamız üzerine telefondaki kişiler 'sizin işiniz konuşmak değil mi' diyorlar. Başka birinin hayatına mal olabilirsiniz, dediğimiz zaman ise 'benim de durumun acil, konuşmaya ihtiyacım var' diyorlar. Elektrik arızası olanlar bile bizi arıyor."