48 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Birçok ilde sağanak nedeniyle yaşam derinden etkilendi.

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 48 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu.

Yağış, fırtına ve sağanak geçişlerinin kuvvetli olması beklenen şehirlerde vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına etkisini artıracak

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.