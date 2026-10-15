İstanbul'u sağanak vurdu: Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

İstanbul'da dün sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinden itibaren kuvvetli bir şekilde etkisini gösterdi.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki bir siteyi su bastı, apartmanların alt katları suyla doldu. Sağanak nedeniyle ilçedeki Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi.

Sağanağın etkisini en çok gösterdiği noktalardan olan Ayazağa'da sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Esenler Fatih Mahallesi ile Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'ndeki birçok ev suyla doldu.

Beyoğlu Sütlüce Mahallesi'nde bir yolda çalışma nedeniyle kazılan alan suyla dolarken, elektrik kaçağı nedeniyle zaman zaman parlama yaşandı. Çukurcuma Mahallesi'nde suya kapılan bir kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Eyüpsultan'da yol çöktü, su birikintisi oluşan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı. https://t.co/LGrUJ4RO9t — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026

Araçlar mahsur kaldı

Beşiktaş'ta etkili olan sağanak nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Nispetiye Caddesi'nde suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sarıyer Selanik Bulvarı'nda sel sularında kalan midibüsün sürücüsü araçta mahsur kaldı. Sürücünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Tören Sokak'ta park halinde araçların üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı. Ataköy'deki Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Bayrampaşa Hal Yolu'nda suyla dolan yolda bazı araçlar mahsur kaldı.

Sağanakla beraber şiddetli rüzgarın etkili olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir motosikletli ilerlemekte güçlük çekti.

Polis otomobili ile bir başka araç sürücüsü motosikletliye siper olarak köprüden geçmesini sağladı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alışveriş merkezinin otoparkını su bastı

Ümraniye'deki Şile Yolu'nun bir bölümü sel nedeniyle trafiğe kapandı. Suyla dolan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Sultanbeyli'de suyla dolan bir alt geçitte mahsur kalan araç ve içindeki iki kişi kurtarıldı. Abdurrahman Gazi Mahallesi Kale Caddesi de sular altında kaldı. Sancaktepe Atayolu Caddesi yanındaki derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

Beykoz-Riva Yolu'nda ise sağanak nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Üsküdar Acıbadem Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkı su bastı. Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nün girişinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin çok katlı otoparkını sağanak nedeniyle su bastı. Otoparkta park halindeki bazı araçlar su altında kaldı.

Kağıthane deresi taştı

Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan sular altında kaldı. Bahçedeki araçların su içinde kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Raylı sistem seferlerinde saat düzenlemesi

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler dün saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Kentte yaşanan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattında seferler uzatıldı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatları, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

2 bin 518 ihbar yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale edildi.

Valilik açıklamasında, "14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

En fazla yağış Beykoz-Ömerli'de

Yağış miktarlarına ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, metrekareye Beykoz-Ömerli'de 193,84, Sarıyer-İTÜ Maslak'ta 124,72, Arnavutköy'de 125,9, Çatalca'da 75,2, Kartal'da 14,3 ve Bakırköy'de 6,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle kentte kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarındaki pistlerin açık olduğu ve iptal edilen seferin olmadığı bildirildi.

Ekiplerin olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kentte çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla, bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.

Mahsur kalan yolcular otobüsün üzerine çıktı

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir cadde suyla doldu. Yolda ilerleyen bazı araçlar ile bir otobüs suyla dolan yolda mahsur kaldı. Akan sular otobüsün içine de doldu.

Araç içinde mahsur kalan bazı yolcular, su baskınından korunmak için otobüsün tavanındaki pencereden aracın üzerine çıktı.

Caddede oluşan sel nedeniyle bazı araçlar da suya gömüldü.

Eğitime bir gün ara

Kentte etkili olan hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır"

Sadabat Cami sular altında kaldı

Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.

Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu. Belediye zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cami bahçesinin kapıları giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Caminin yanı sıra yan tarafındaki sosyal donatı binalarının da suyla dolduğu görüldü.

2 can kaybı

Kenti etkisini alan sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'de ise selin oluştuğu caddede yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki kişi ayağıın kayması sonucu yere düştü. Kafasını kaldırıma çarpan ve ayağa kalkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Y. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapatıldı

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkını sebebiyle güzergahta ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve emniyet ekipleri, yoldaki suyun birikmesi ve tehlike oluşturması üzerine tahliye çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şile Otoyolu’nun Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Sarıyer'de iş yerlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde gece mesaisinde bulunan yaklaşık 200 çalışan mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin biriken suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmaların yeterli olmaması üzerine, mahsur kalanlara ulaşmak için kamyon ve minibüsler kullanıldı.

Çalışanlarla iletişimi sürdüren ekipler, araçlarla ulaştıkları iş yerlerindeki yaklaşık 200 kişiyi tahliye etti. Gece boyunca kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Kemerburgaz Caddesi’nde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.