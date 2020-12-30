Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçak avlananlar drone ile yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Divriği ilçesinde, kaçak yaban keçisi avına çıkan 4 kişi, drone ile tespit edildi, kısa süreli takibin sonunda Erzincan'da yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında sık sık teknolojiden faydalanıyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde drone ile tespit edilen 4 kişinin kaçak yaban keçisi avına çıktığı belirlendi.
18 bin 900 TL ceza kesildi
4 kişiye yasadışı avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.
Etiketler: Doğal Yaşam Kaçak Avcılık Tarım ve Orman Bakanlığı
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