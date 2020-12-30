Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında sık sık teknolojiden faydalanıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde drone ile tespit edilen 4 kişinin kaçak yaban keçisi avına çıktığı belirlendi.

18 bin 900 TL ceza kesildi

4 kişiye yasadışı avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.