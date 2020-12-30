İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi son bir haftada sahte içki üretimi yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı 39 ilçede operasyon düzenledi.

Ekiplerin sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 788 iş yeri denetlendi.

Piyasa değeri 550 bin lira

Yapılan operasyonda piyasa değeri 550 bin lira olan 2,5 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca operasyonda çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, boş içki şişeleri, 1 adet av tüfeği, 1 adat pompalı tüfek, 1 adet tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.