Merkeze bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 9 çocuk ve 25 torun sahibi Demir, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine çocukları tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan testte Covid-19 teşhisi konulan Demir, 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak doktorların ve hemşirelerin alkışları arasında çiçeklerle taburcu edildi.

Demir'in çocukları da annelerinin hastalığı atlatarak sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadı.

"Teyzemizin genel durumu iyi"

İç hastalıkları uzmanı doktor Muhammet Erdem, Zahide Demir'in nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetleri nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini söyledi.

Demir'in hastaneye geldiğinde solunum ve kan değerlerinin iyi olmadığını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Teyzemizin yatışını yaparak tedavisine başladık. İlk günlerde tedaviye yeterli yanıtı vermediği için daha yüksek dozda tedavilere geçtik. Uyguladığımız tedaviler sonucu 10 günde teyzemizin laboratuvar değerleri düzeldi, solunum değerleri daha iyi oldu. Genel durumu, yeme içmesi gayet iyi. Rahatlıkla yürüyebiliyor. Tedavisinin 10. gününde reçetesini düzenleyerek teyzemizi taburcu ediyoruz. 103 yaşındaki bu çınarımıza evinde sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."

"Doktorlarımıza minnettarız"

Zahida Demir'in oğlu Lütfü Demir ise annesinin yakalandığı hastalığı doktorların gayretleri sonucu atlattığını söyledi.

Herkesin belirlenen kurallara uymasını ve kendi önlemini alması gerektiğini aktaran Demir, "Annemin sağlığına kavuşması için çaba gösteren bütün doktorlarımıza minnettarız. Çok güzel hizmetler gördük. Doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri bizlerle yakından ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. Annem de çok şükür iyileşti, durumu çok iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Covid-19 çok ciddi bir hastalık. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Annem 103 yaşında olmasına rağmen doktorların çabası sonucu sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.