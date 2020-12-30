İzmir’de 30 Eylül günü gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere psikolojik destek verilmeye devam ediliyor.

TPD İzmir Şubesi Başkanı Samet Baş, depremzedeler üzerinde yapılan araştırmada, psikolojik desteğe olan ihtiyacın, 4.sırada çıktığını söyledi.

"Evde vakit geçirmekte zorlanıyorsanız bir uzmana başvurun"

Depremin travmatik bir yaşam olayı olarak değerlendirildiğini ifade eden Baş, “Böyle olaylar sonrasında, insanların olumsuz psikolojik durumları yaşamaları belirli sınırlar içinde normal olarak değerlendirilir. Siz iki ay sonra bile halen eski yaşam rutinlerinize dönüş yapmakta zorlanıyorsanız, ufacık bir yalancı sallanmada bunu deprem oluyormuş gibi ani bir irkilmeyle ciddi bir reaksiyon vererek karşılıyorsanız, evde vakit geçirmekte zorlanıyorsanız bir uzmana başvurun” dedi.

