Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da bir araçta yapılan aramada 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta yapılan aramada, 23 paket halinde 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, "Uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.
Şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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