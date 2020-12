Tarihi ve mimari yapısıyla kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği Mardin’de koronavirüs nedeniyle turizmciler zor günler geçiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 700 bin turistin konakladığı kenti, bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık 170 bin yatılı turist ziyaret etti. Umutlarını aşıya bağlayan turizmciler, pandemi sonrasında 1 milyon konaklamalı turist ağırlamayı hedefliyor.

“Mardin’de terörün ‘t’si bile kalmadı”

Mardin’de terörün bittiğini vurgulayan Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kentin yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel birkaç kentinden biri konumunda olduğunu söyledi.

Güngör, kente ilişkin, “Mardin'in çok önemli 3 tane 'T'si var. Bunlar turizm, tarım ve ticarettir. Kentin en büyük geçim lokomotifi de turizmdir. Mardin çok popüler bir şehirdi. 2021 için bizden rezervasyon istendi ama maalesef bu pandemi süreci bizi inanılmaz derecede sıkıntıya soktu. Mardin'deki bütün turizmciler, turizmle geçinen insanlar, çarşı esnafı tamamıyla turizmle ilgili, ciddi bir şekilde etkilendi” açıklamasını yaptı.

Hedef 1 milyon turist

Mardin’in yıldızı parlayan bir şehir olduğunu vurgulayan Güngör, “Hedefimiz Mardin'de turizmi genel olarak 12 aya yaymak. Çünkü Mardin'in her mevsimi de güzel. Yatılı turist sayımızı bir milyona çıkartmayı planlıyoruz. Şu an Mardin'e 5 yıldızlı 3'üncü otel de açıldı. Bununla ilgili konaklarımız restore edildi. Çünkü gelecek misafirlerimiz en üst seviyede ağırlamak için her türlü yatırımı yatırımcılarımız yapıyor” dedi.