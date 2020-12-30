Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, terör örgütlerinin üyelerinden ele geçirilen cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve bellekleri bir bir inceliyor.

Teröristler, bilgi sızmasına karşı cihazları imha etmek için her yolu deniyor. Suya atıyor, kırıyor veya yakıyor. Ancak ekiplerin sıkı çalışmaları tüm bu çabaların boşa gitmesini sağlıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "O telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri teknolojileri çözebilecek teknolojiye ulaştık. Amerika'da yok." demişti.

Veriler adli çalışmada kullanılıyor

Dijital materyal adeta parmak izi gibi arkasında iz bırakıyor. Polis Adli Bilişim Uzmanı Yüksel Var, "Daire Başkanlığımızda aldığımız eğitimler var. Cep telefonları hasar görmüşse, parçalanmışsa kullandığımız bazı teknik cihazlarla ve yazılımlarla içerisindeki verileri kullanmak mümkün" dedi.

Bu çok değerli bilgi ve belgeyi elde edebilmekse uzmanların uzun ve titiz çalışmasını gerektiriyor.

Terör örgütlerinin gizli bilgilerini ortaya çıkarıyor

Var yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Telefonlarla harddisk içerisinden çıkarılan verilerin incelemesi uzmanlarımız tarafından yapılıyor. İçerisinde suça konu olan operasyona konu olan veriler var ise çözüm yapılarak raporlanarak ilgili şubesine tarafımızdan teslim edilmekte"

Siber birim uzmanları tarafından teknik çözümlemesi yapılan veri, Terörle mücadele şube müdürlüğüne gönderiliyor.

Elde edilen veri, gerekli analizlerden sonra adli makamlara sunuluyor.

Teknoloji, yüksek uzmanlık ve sabırlı bir çalışma sonucu elde edilen tüm bu dijital bilgiler, terör örgütlerinin ilişki ağlarını ortaya koyuyor, onlara ağır darbe vuruyor.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen