Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, araç camları buzla kaplandı.

Şadırvanlar ile evlerin gider borularının soğuk hava nedeniyle donduğu kentte, vatandaşların yollardaki buzlanma nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Iğdır

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli yerleşim yerleri, bölgede etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kar altında kaldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da soğukların etkisiyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Ağaçların kırağı tuttuğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Kura Nehri bölgesinde oluşan buharlaşma güzel görüntüler oluşturdu.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından yaşanan soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Belediye ekiplerinin, kaldırım ve yollarda oluşan buz kütlelerini temizlemeye çalıştığı kentte, soğuk hava nedeniyle donan bazı araçları vatandaşlar ateş yakarak ısıttı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, akarsuların yüzeyi dondu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle Acı Su Deresi tamamen buz tuttu.

İlçeye 10 Kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nde kayalıklarda oluşan buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.

Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle sürücüler, yakıt depoları donan araçlarının altında ateş yaktı.

Ağrı-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, soğukların etkisiyle dere ve nehirler de buz tuttu.