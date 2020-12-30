Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk bayrağına zarar veren şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Metro durağında, duvarda asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren kişiyi fark eden güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle kaçmaya başlayan şüpheli durak içerisinde yakalandı.
Bir güvenlik görevlisi yaralandı
Çıkan arbedede, bir güvenlik görevlisi zanlının bıçakla saldırması üzerine elinden hafif yaralandı.
Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlıya ev hapsi cezası verildi.
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