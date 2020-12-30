İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Edremit'te 3, Bandırma'da 3 ve Havran ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 42 adet sentetik hap, 10,81 gram sentetik uyuşturucu, 425,35 gram esrar, bir 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca, 3 dolu kurusıkı tabanca fişeği, 1 hassas terazi, bin 820 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.