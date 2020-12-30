İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ölümlerinde yaşanan artışlar ve yasa dışı yollarla üretilen içkinin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Kent merkezinde sahte içki üretildiği ihbarını değerlendiren ekipler, farklı mahallelerde 5 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Evlerin odalarında bekletme, damıtma sistemlerinin olduğunu tespit eden ekipler, yapılan aramada sahte olarak üretildiği belirlenen 372 litre el yapımı alkol, 10 litre etil alkol, 5 litre alkol yapımında kullanılan aroma ve anason yağı, 1 terazi, 15 serum kablosu ile 2 ruhsatsız tüfek ve 36 fişek ele geçirdi.

Ekipler, kiraladıkları 5 evde sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen süphelileri gözaltına aldı.