3 açıklıklı, 92 metre uzunluğunda olacak şekilde projelendirilen, üst yapı genişliği 12 metre, orta ayaklarının yüksekliği ortalama 22 metre olan Altı Şehitler Köprüsü'nün açılışı yapıldı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Tirebolu ilçesinde köprünün yapıldığı bölgede gerçekleştirilen açılış töreninde, 22 Ağustos'ta Giresun'un, merkezle birlikte Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Görele, Güce ve Yağlıdere ilçelerini de etkileyen, son 50 yılın en yoğun yağışıyla karşılaştığını söyledi.

Karaismailoğlu, afetlerin hemen ardından yapılan bilinçli ve organize çalışmalar sayesinde vatandaşların yaralarını en hızlı şekilde sardıklarını dile getirdi.

Aç ve açıkta bir tek insanın bile kalmasına müsaade etmediklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Sosyal ve ekonomik yaşamın en hızlı şekilde normale dönmesini sağlıyoruz. İşte bu, büyük ve gelişmiş ülkelere has bir refleks, bir kabiliyettir. Ülkemizin dünyanın lider ülkelerinden biri olma yolunda ne kadar büyük bir mesafe katettiğinin de en anlamlı göstergelerinden biridir." dedi.

"2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamladık"

Karaismailoğlu, selde zarar gören Tirebolu-Doğankent kara yolu ve yolun 9'uncu ile 10'ncu kilometreleri arasındaki menfezin yıkılmasıyla can ve mal emniyetinin tehlikeye düştüğünü dile getirerek şunları ifade etti:

"31 Ağustos 2020 tarihinde Dereli'de yaptığımız konuşmamda, selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp yenilerini bir an önce yapacağımızı ifade etmiştik. Yıkılan menfezin yerine modern bir köprü yapmak üzere 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Allah'a hamdolsun, verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şehit olan kahraman askerlerimiz Jandarma Uzman Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Onur Kıran, Jandarma Uzman Burak Tok, Jandarma Uzman Aykut Variyenli, Jandarma Uzman Sami Yılmaz ve greyder operatörü Ali Akbulut kardeşlerimizin gösterdikleri cesaret ve fedakarlığa minnet göstergesi olarak köprümüzün adını da 'Altı Şehitler Köprüsü' olarak belirledik."