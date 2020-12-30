Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağında denetim yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri içerisinde Fikret Ö. ve Büşra T.’nin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Şahıslardan şüphelenen polis ekipleri aramayı detaylandırdı.

Hassas burunlu narkotik köpeği, araç içerisinde yapmış olduğu aramada 2 valiz ve 1 sırt çantası içerisinde uyuşturucu madde tespit etti. Açılan valizler içerisinde 9 paket haline getirilen 10 kilo kubar esrar maddesi, 42 adet sentetik ecza hapı ve 16 adet ectaxy uyuşturucu hap ele geçirildi.

İki şahıs gözaltına alındı

Sorgulanan Fikret Ö. Ve Büşta T. Diyarbakır’dan uyuşturucu madde aldıkları ve piyasaya sürmek üzere Adıyaman’a geldikleri öğrenildi.

Cezaevi firarisi olan Fikret Ö’nün silahlı yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaldığı cezaevinden firar ettiği ve daha sonra başkasının adına çıkardığı sahte kimlik ve ehliyetle gezdiği belirlendi.

Uyuşturucu maddenin etkisiyle ve sahte ehliyetle araç kullanmak suçundan Fikret Ö’ye aynı zamanda 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Fikret Ö. ile Büşra T., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

