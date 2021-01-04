Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeraltındaki elektrik kablosunu çalacaktı suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da elektrik direğinden spor kompleksine yeraltından giden kabloları keserle kazarak çalmaya çalışan Ö.A., suçüstü yakalandı.
Antalya'nın Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi'nde elektrik direğinden halı sahaya yeraltından giden kabloları kazan kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, keserle kabloları toprak altından çıkaran Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alındı.
Ö.A.'nın ilk olarak direkten yeraltına inen kabloyu kestiği daha sonra halı sahaya giden parçayı keserle kazarak ortaya çıkardığı belirlendi.
Yaklaşık 6 metre yeraltından kablo çıkaran Ö.A.'nın akıma kapılmaması büyük şans olarak belirtilirken, açık bulunan kablonun kapatılması için yetkililere bilgi verildi.
Etiketler: Elektrik
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