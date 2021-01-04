Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapıları, bölgenin içme suyu teminine katkı sunmanın yanı sıra tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Son dönemde modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları söyledi:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

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Proje ile milli ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacak

Yıldız, çalışmaların devam ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Projenin tamamlanmasıyla depolanacak su ile 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Projenin yüzde 17'lik kısmı tamamlanmış olup, 55 kilometrelik sulama ve içme suyu isale hattının 7 kilometrelik kısmına HDPE boru döşenmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacaktır."