Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da başıboş at trafiği birbirine kattı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sürücüsü olmayan at arabası trafiği birbirine kattı. O anlar kameraya yansıdı.
İkitelli Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda üzerinde sürücüsü olmayan at arabası büyük tehlike yarattı.
Kontrolsüz şekilde caddede seyreden at, bağlı olduğu arabayla bazı araçlara çarparak maddi hasara yol açtı.
Tehlikeli anları bir sürücü cep telefonu ile kaydetti.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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