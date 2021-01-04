İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada bir kürek, iki kazma, 10 metre halat ele geçirildi.