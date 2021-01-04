Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 107 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 107 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son üç günde farklı mahallelerdeki 107 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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