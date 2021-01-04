Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de akşam saatlerinde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Ege Denizi
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