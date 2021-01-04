Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
17 yaşındaki gencin 28 suç kaydı çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Zanlının hırsızlık suçundan 28 kaydının olduğu belirlendi.
Ezine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Elmalı Sokağı'nda Sait Özbay'a ait iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnceleme yapan ekipler, olayın şüphelisi 17 yaşındaki S.N'yi yakaladı.
Yaşından çok suç kaydı var
Zanlının, hırsızlık suçundan 28 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Söz konusu iş yerinden çalınan 180 lira, 82 paket sigara ve 13 paket kuruyemiş ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Büyükçekmece Gölü havzası kaçak hafriyatla doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz