İzmir'in Menderes ilçesindeki Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü gören vatandaşlar tepki gösterdi.

Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü belirterek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.