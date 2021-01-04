Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çevreye atılan molozlar tepki çekiyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü gören vatandaşlar tepki gösterdi.
Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü belirterek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.
Molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.
Etiketler: Çevre Kirliliği
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