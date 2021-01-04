Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil kayalıklara çarptı. Kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
36 yaşındaki Kenan Araç'ın kullandığı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Köylüürünü mevkisinde yolun solundaki kayalıklara çarptı.
Kazada sürücünün eşi 33 yaşındaki Havva Araç hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ile çocukları 6 yaşındaki Mustafa Yavuz ve 4 yaşındaki Yağmur Melis Araç ile yakınları 56 yaşındaki Zübeyde Demir, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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