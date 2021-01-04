36 yaşındaki Kenan Araç'ın kullandığı otomobil, Zile-Alaca kara yolu Köylüürünü mevkisinde yolun solundaki kayalıklara çarptı.

Kazada sürücünün eşi 33 yaşındaki Havva Araç hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile çocukları 6 yaşındaki Mustafa Yavuz ve 4 yaşındaki Yağmur Melis Araç ile yakınları 56 yaşındaki Zübeyde Demir, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.