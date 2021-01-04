Olay, 29 Aralık 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında Yenibosna'da meydana geldi. Sağlık çalışanı Özgür Aksoy, Yenibosna'dan evine motosikletiyle dönerken bir otomobil sürücüsü ona çarptı.

Otomobil sürücüsü, Aksoy'u olay yerinde bırakıp kaçarken o anlar Özgür Aksoy'un kask kamerasına ve başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özgür Aksoy, o anları anlattı:

"Orta şeritte seyir halindeyken trafiğin oluşması sebebiyle şerit değiştirdim. Sinyalimi verdikten sonra aynadan baktığımda hiçbir aracın sol şeritte olmadığını gördüm. Ben de sol şeride geçmek istedim. Geçer geçmez kendimi yerde buldum ve yerde sürüklendim. Bir araç bana vurarak kaçtı."

Sağlık personeli olduğunu söyleyen Aksoy, "Biz pandemi sürecinde bir canı kurtarmak için elimizden geleni yaparken bu vurdumduymaz sürücünün cinayete teşebbüs edercesine kaçarak gitmesi bir kez daha canımı yaktı." dedi.

"Sürekli olay anını hatırlıyorum"

Vücudunda ve boynunda hala ağrılar olan Aksoy, sürücünün yakalanmasını istiyor.

"Hala kendime gelmiş değilim, sağlığımdan oldum ve psikolojim bozuldu. Hala kabus görüyorum bununla ilgili. Çok şükür diğer sürücü arkadaşlar bana yardım etti. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. O kaçan sürücünün de bir an önce yakalanmasını istiyorum. Onun başkalarının canını yakmasından çok korkuyorum. Vücudumda ve boynumda hala ağrılar var, sürekli olay anını hatırlıyorum."