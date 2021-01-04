Somali'de 2 Ocak'taki terör saldırısında Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç hayatını kaybetmiş, Ömer Aydoğdu, Şakir Çetinkaya, Yavuz Ercan ve İmdat Uzuncaköse yaralanmıştı.

Terör saldırısında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Selami Aydoğdu için memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde tören düzenlendi.

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Aydoğdu'nun naaşı köy mezarlığında defnedildi.

Düğün borçlarını ödemek için Somali’ye gitmişti

Selami Aydoğdu'nun 6 ay önce evlendiği ve düğün borçlarını ödemek için 3 ay önce, aynı saldırıda yaralanan Somali'deki babasının yanına çalışmaya gittiği öğrenildi.

Törene Selami Aydoğdu'nun aynı saldırıda kolundan yaralanan babası Ömer Aydoğdu, ailesi, akrabalarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bazı milletvekilleri ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.