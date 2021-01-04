Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis minibüsünün altında kalan köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de servis minibüsünün çarpması sonucu aracın altında sıkışan yaralı köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Metek Toki mevkisinde seyir halinde giden servis minibüsü yoldan geçen bir köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın altında sıkışan köpek, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince hava yastıklarının yardımıyla kurtarıldı.
Yaralı köpek, tedavi için Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine götürüldü.
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