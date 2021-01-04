Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere devam ediliyor.

Bu kapsamda yılbaşı gecesi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 960 kişiye 2 milyon 969 bin 662 lira ceza kesildi.

Açıklamada, kısıtlama sürecinde evlerinde kalarak kurallara uyan Antalyalılara teşekkür edildi.