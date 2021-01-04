Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kısıtlamaya uymayanlara 2 milyon 966 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 960 kişiye 2 milyon 969 bin 662 lira ceza uygulandı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere devam ediliyor.
Bu kapsamda yılbaşı gecesi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 960 kişiye 2 milyon 969 bin 662 lira ceza kesildi.
Açıklamada, kısıtlama sürecinde evlerinde kalarak kurallara uyan Antalyalılara teşekkür edildi.
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