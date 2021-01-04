Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ile saman yüklü kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saman yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa-Turgutlu Doğu Çevre Yolu'nda Okan Mercan yönetimindeki otomobil, tali yoldan çevre yoluna çıkan Abidin Orak idaresindeki saman yüklü kamyonetle çarpıştı.
Sürücüler Abidin Orak, Okan Mercan ile kamyonette bulunan Mücahit Aktaş yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Okan Mercan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kamyonette bulunan samanların yola dökülmesi nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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