Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bitkin halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Akınyolu Mahallesi kırsalında tarlasını eken bir çiftçi bitkin halde bir yavru kızıl şahin gördü.
Şahine su veren çiftçi, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.
Ekipler, yavru kızıl şahini teslim alarak muayeneden geçirdi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuşun, gücüne kavuştuktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği belirtildi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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