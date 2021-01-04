Akınyolu Mahallesi kırsalında tarlasını eken bir çiftçi bitkin halde bir yavru kızıl şahin gördü.

Şahine su veren çiftçi, daha sonra kuşu teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şubesine bilgi verdi.

Ekipler, yavru kızıl şahini teslim alarak muayeneden geçirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuşun, gücüne kavuştuktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği belirtildi.