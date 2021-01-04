Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir taciri 15 kişi yakalandı
Gaziantep'te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde uyuşturucu maddenin yanı sıra silah, tüfek ve fişek de ele geçirildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde, 6 tabanca, 1 tüfek, 6 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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