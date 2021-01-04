Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir mahalleye karantina kararı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Mahallede giriş çıkışlara izin verilmiyor.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının artması üzerine yeni bir karar aldı.
Tezcan köyü merkez mahallesi 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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