Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracın marşına bastı, motordan alevler yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta maddi hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokağı'nda otomobilini çalıştırmak isteyen Recep E, marşa bastığı sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi.
Sürücünün ihbarının ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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