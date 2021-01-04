Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün gizli sorumlusuna 6 yıl 10 ay hapis
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski öğretmen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsa B. ile avukatı katıldı.
Sanık İsa B, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün "Gaziantep milli eğitim yapılanmasında" 12 büyük bölgeden birinden sorumlu "gizli sorumlu" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık İsa B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Etiketler: FETÖ
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