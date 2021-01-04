Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satış yerlerini denetledi. İşletmeci ve çalışanlardan COVID-19 kurallarına uygun hareket etmeleri uyarısında bulunan ekipler, satışı gerçekleştirilen ürünleri de kontrol etti.

Tazeliği ve boyları denetlendi

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, denetimlerde balıkların tazeliği ve boylarının kontrol edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Halkımızın taze balık tüketmesini önemsiyoruz. Denetimlerimizle asgari boy sınırı altında balık satışının önüne geçiyoruz. Ülkemizde son zamanlarda görülen zehirli balon balıkları konusunda balıkçıklarımızı ve halkımızı bilinçlendiriyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ekiplerimiz sahada denetimlerine devam ediyor."