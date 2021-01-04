İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını bugün itibarıyla 19,79 olarak ölçtü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,76, Terkos'ta yüzde 21,01, Sazlıdere'de yüzde 5,33, Alibey'de yüzde 29,85, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 16,67, Darlık'ta yüzde 46,46 olarak kaydedildi.

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 166 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kış döneminde günlük su tüketimi 2,8 milyon metreküp

Kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul’da, 2010 yılında yüzde 93,32 oranında bulunan su miktarı, 2020 yılında yüzde 39,92 olarak ölçülmüştü.