Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yoğun sis kazaya neden oldu
[fotoğraf:İHA]
Erzurum’un Horasan ilçesinde Olumsuz hava koşulları kazaları beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kavşaklarda iki ayrı kazaya neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Horasan-Kars karayolu Şerefiye Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Erzurum istikametinden Horasan Şerefiye Mahallesi istikametinde giden otomobil, Kars istikametinden Horasan istikametinde seyir halindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada herhangi yaralanma meydana gelmedi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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