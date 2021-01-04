Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da kısıtlamaya uymayan 2 bin 266 kişiye ceza
Ankara Valiliği, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 266 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını duyurdu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 28 Aralık-3 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye adli/idari işlem yapıldı, toplam 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulandı.
İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2266 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 3,215,298,00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 4, 2021
Lütfen kurallara uyalım. pic.twitter.com/LaoAYO0XJL
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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