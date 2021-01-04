Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 28 Aralık-3 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Buna göre, kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye adli/idari işlem yapıldı, toplam 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulandı.