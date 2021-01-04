Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.
İl genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Aramalarda uyuşturucu maddeler 200 paket kaçak sigara ve 48 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Uyuşturucu
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