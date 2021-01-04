Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Ardahan'da kırağı oluştu

Yoğun sisin etkili olduğu Ardıhan'da Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, güzel manzaralar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır'da dondurucu soğuklar

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Rakımı yüksek yerlerde sis etkili oldu, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Ağrı'da araçlara battaniyeli önlem

Ağrı'da vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Kentteki dere ve nehirler de soğukların etkisiyle buz tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Kars Çayı ve Çıldır Gölü dondu

Kars'ta ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında, doğal gaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş ördeklerle bir yaban kazı görüntülendi.